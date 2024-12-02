Удари РФ по Україні восени — Зеленський назвав число ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Протягом осені Російська Федерація випустила по Україні 347 ракет різних типів. В зв'язку з цим наша держава потребує ще більшого посилення сил протиповітряної оборони.

Про це Зеленський сказав під час спільної з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Глава держави відзначив, що більшість ракет загарбники запускали по цивільних об'єктах. Бійцям ППО вдалося збити значну частину ворожих снарядів. Зокрема йдеться і про балістичні ракети.

В зв'язку з цим, Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем додаткове посилення української ППО. Наразі нашій державі необхідно закрити ще щонайменше 20 важливих об’єктів від ударів держави агресора.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення 17 разів зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також сторони 30 разів зідзвонювалися. Шольц розповів, як Німеччина підтримує Україну у війні з Росією.