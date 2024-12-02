Удары РФ по Украине осенью — Зеленский назвал число ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В течение осени Российская Федерация выпустила по Украине 347 ракет разных типов. В этой связи наше государство требует еще большего усиления сил противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Глава государства отметил, что большинство ракет захватчики запускали по гражданским объектам. Бойцам ПВО удалось сбить значительную часть вражеских снарядов. В частности, речь идет и о баллистических ракетах.

В этой связи, Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем дополнительное усиление украинского ПВО. Пока нашему государству необходимо закрыть еще не менее 20 важных объектов от ударов государства агрессора.

Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 17 раз встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Также стороны 30 раз созванивались. Шольц рассказал, как Германия поддерживает Украину в войне с Россией.