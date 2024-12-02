Визит Шольца в Киев — Зеленский в обращении подвел итоги встречи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в понедельник, 2 декабря. По его словам, это была одна из самых длинных двусторонних встреч — более двух с половиной часов.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.

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Стороны обсудили всю тематику, которая имеет значение для Украины и Германии. Основное — это ПВО, усиление защиты неба.

Зеленский отметил, что Германия уже лидер в этом и вообще в поддержке в Европе. В целом Берлин предоставил помощи на почти 30 миллиардов евро.

"Хочу поблагодарить канцлера персонально и всю Германию, весь немецкий народ, который так принципиально с нами. Для нас в Украине важно, чтобы уровень немецкой поддержки не уменьшался и в дальнейшем. Это будет важнейший и своевременный сигнал всем другим нашим партнерам", — подчеркнул глава государства.

На встрече с Шольцом он договорился, что Германия будет с Украиной в дальнейшем именно так, как нужно, независимо от того, что будет происходить в глобальной политике.

Напомним, Зеленский объяснил необходимость ракет Taurus для страны. Он прокомментировал звонок Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину.

Также Шольц поделился подробностями о поддержке, которую Германия оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.