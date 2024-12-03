Зеленский провел заседание Ставки — обсудили заказ дронов

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Одной из главных тем были доклады по контрактам по производству оружия в Украине.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 3 декабря.

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Президент провел заседание Ставки

"Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты. Отдельно и внимательно по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставка", — рассказал Зеленский.

Также собравшиеся заслушали доклад по испытанию новых типов ракет. Президент подчеркнул, что следует поблагодарить украинских разработчиков ракет и добавил, что производство будет ускорено.

"Обсудили сегодня также задачи по контрактам на производство артиллерии", — сказал глава государства.

Также президент провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушными силами. Они докладывали о защите объектов энергетики и возобновительных работах.

"Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский о результатах заседания Ставки. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что по состоянию на сегодня украинской армии не хватает сил, чтобы вернуть Крым военным путем. Поэтому нужно находить дипломатические пути урегулирования войны.

Также Зеленский подытожил визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в понедельник, 2 декабря. По его словам, это была одна из самых длинных двусторонних встреч. Она длилась дольше двух часов.