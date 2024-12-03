Зеленський прокоментував дослідження щодо викрадення українських дітей Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дослідження Єльського університету про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. За його словами, це ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів.

Про це український лідер написав у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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Викрадення українських дітей

За словами Зеленського, дослідники ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, стали відомі місця їхнього перебування та маршрути депортації.

"148 юних українців уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях. Звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі", — наголосив глава держави.

Він зазначив, що Україна постійно працює над тим, щоб повернути дітей додому, а всі винні в злочині — були покарані. Зеленський підкреслив, що це складний виклик, однак країна робить все необхідне.

"І ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру — політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", — додав український лідер.

Нагадаємо, у звіті Школи громадського здоров'я Єльського університету йдеться, що літаки та фінанси російського диктатора Володимира Путіна були використані для вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Також 3 грудня Зеленський провів засідання Ставки, на якому однією з основних тем стали доповіді щодо укладання контрактів для виробництва зброї в Україні.