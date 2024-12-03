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Літаки Путіна брали участь у викраденні дітей з України, — ЗМІ

3 грудня 2024 17:25
Аркадій Пастула - Редактор
Викрадення українських дітей — Путін використовував свої літаки
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Літаки та гроші російського диктатора Володимира Путіна були використані для викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Противник позбавляє їх української ідентичності та передає в сім'ї Росії.

Про це йдеться у звіті Школи громадського здоров'я Єльського університету, передає Reuters у вівторок, 3 грудня.

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Дослідження, проведене за підтримки Державного департаменту США, виявило 314 українських дітей, вивезених до Росії в перші місяці повномасштабного вторгнення в рамках систематичної програми "русифікації", що фінансувалася Кремлем. З них 166 потрапили до російських сімей, а 148 зареєстровані в базах даних РФ. Дві групи дітей перевозили літаками, підконтрольними адміністрації Путіна.

"У новому звіті, переданому агентству Reuters, міститься детальна інформація про ймовірну програму депортації та осіб, причетних до неї, в тому числі про те, що, за словами провідного дослідника, є новими зв'язками з Путіним", — йдеться у матеріалі.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд заявив, що 4 грудня представить результати дослідження Раді Безпеки ООН. 

За його словами, дослідження містить докази на підтримку нових звинувачень МКС проти Путіна щодо "насильницького переміщення" представників національних та етнічних груп.

Реймонд наголосив, що депортація українських дітей є частиною систематичної, керованої Кремлем програми.

Нагадаємо, 2 грудня радниця з комунікацій Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути шістьох українських дітей.

Раніше ювенальні прокурори ідентифікували російського окупанта, причетного до депортації дітей з Миколаївщини до Росії.

війна володимир путін діти окупанти депортація дітей Росія

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