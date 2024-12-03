Похищение украинских детей — Путин использовал свои самолеты

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS

Самолеты и деньги российского диктатора Владимира Путина были использованы для похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Противник отнимает у них украинскую идентичность и передает в семьи России.

Об этом говорится в отчете Школы общественного здоровья Йельского университета, передает Reuters во вторник, 3 декабря.

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Похищение украинских детей

Исследование, проведенное при поддержке Государственного департамента США, выявило 314 украинских детей, вывезенных в Россию в первые месяцы полномасштабного вторжения в рамках систематической программы "русификации", финансируемой Кремлем. Из них 166 попали в российские семьи, а 148 зарегистрированы в базах данных РФ. Две группы детей перевозили самолетами, подконтрольными администрации Путина.

"В новом отчете, переданном агентству Reuters, содержится подробная информация о вероятной программе депортации и лицах, причастных к ней, в том числе о том, что, по словам ведущего исследователя, является новыми связями с Путиным", — говорится в материале.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд заявил, что 4 декабря представит результаты исследования Совету Безопасности ООН.

По его словам, исследование содержит доказательства в поддержку новых обвинений МУС против Путина по "насильственному перемещению" представителей национальных и этнических групп.

Реймонд подчеркнул, что депортация украинских детей является частью систематической, управляемой Кремлем программы.

Напомним, 2 декабря советник по коммуникациям Офиса Президента Дария Заривная сообщила, что с временно оккупированных территорий удалось вернуть шестерых украинских детей.

Ранее ювенальные прокуроры идентифицировали российского оккупанта, причастного к депортации детей из Николаевской области в Россию.