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Лубінець показав щемливе відео повернення дітей, викрадених РФ

30 листопада 2024 17:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Повернення українських дітей — Лубінець показав зворушливе відео зустрічі з рідними
Жінка зустрічає свого сина. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українська влада продовжує докладати максимум зусиль для повернення додому всіх викрадених росіянами дітей. Кожне таке повернення — це перемога, яка наближає мирне і щасливе дитинство в Україні.

Відео зустрічі маленьких українців з рідними опублікував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 30 листопада.

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Лубінець наголосив, що держава бореться за кожну українську дитину, яка повинна рости під мирним небом своєї Батьківщини.

"Під час повернення маленьких українців додому настають миті, коли обійми рідних стають міцнішими за будь-які кордони, а усмішки дітей символізують незламність нашої нації", — йдеться у повідомленні.

Лубінець повернення дітей
Повідомлення Лубінця у Facebook

Нагадаємо, за даними Офісу президента, під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі держави-учасниці взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців. Йдеться про Катар, Ватикан, Литву, ПАР та ОАЕ. 

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Представники країн обговорили повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до Росії.

діти українці депортація дітей Дмитро Лубінець омбудсмен Росія

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