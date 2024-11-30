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Лубинец показал щемящее видео возвращения детей, похищенных РФ

30 ноября 2024 17:39
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Возвращение украинских детей — Лубинец показал трогательное видео встречи с родными
Женщина встречает своего сына. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские власти продолжают прилагать максимум усилий для возвращения домой всех похищенных россиянами детей. Каждый такой возврат — это победа, которая приближает мирное и счастливое детство в Украине.

Видео встречи маленьких украинцев с родными опубликовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 30 ноября.

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Лубинец подчеркнул, что государство борется за каждого украинского ребенка, который должен расти под мирным небом своей Родины.

"При возвращении маленьких украинцев домой наступают мгновения, когда объятия родных становятся крепче любых границ, а улыбки детей символизируют несгибаемость нашей нации", — говорится в сообщении.

Лубинец возвращение детей
Сообщение Лубинца в Facebook

Напомним, по данным Офиса президента, во время Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале государства-участники взяли на себя обязательство по возвращению всех пленных и депортированных украинцев. Речь идет о Катаре, Ватикане, Литве, ЮАР и ОАЭ.

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Представители стран обсудили возвращение украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

дети украинцы депортация детей Дмитрий Лубинец омбудсмен Россия

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