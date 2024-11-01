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Низка країн зобов'язалися допомогти у поверненні дітей з РФ

1 листопада 2024 14:42
Карина Приходько - Редактор
Депортація українських дітей — низка країн допоможуть їх повертати
Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі держави-учасниці взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців. Йдеться про Катар, Ватикан, Литву, ПАР та ОАЕ. 

Про це повідомляє Le Monde та Офіс Президента.

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Як країни стануть посередниками

В ОП зазначили, що учасники конференції схвалили Спільне комюніке, згідно із яким вони зобов'язуються сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців. 

Зокрема, учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій. 

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних. 

Водночас Le Monde пише, що Південна Африка, Ватикан і Катар пообіцяли виступити посередником у поверненні близько 20 тисяч українських дітей. Країни підписали "Монреальські зобов’язання щодо повернення українців", які поширюються на неповнолітніх, дорослих цивільних і військовополонених. 

Катар і Литва стануть транзитними країнами для повернення викрадених Росією українців. ОАЕ взяли на себе роль посередника в обміні російськими та українськими військовополоненими. 

"Загалом 70 країн, які зібралися на конференцію в Монреалі, пообіцяли співпрацювати в зборі даних, щоб допомогти Україні виявити зниклих безвісти дітей та військовополонених", — йдеться у матеріалі. 

Також із допомогою посередників запропонували створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному кримінальному суді заявили, що він може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей, попри те, що країна не підписувала Римський статут.

Також ми писали, що Росія перешкоджає поверненню викрадених українських дітей та утримує їх у неналежних умовах.

депортація дітей діти війна в Україні Росія ОАЕ ПАР

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