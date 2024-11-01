Депортация украинских детей — ряд стран помогут их возвращать

Министерская конференция по человеческому измерению Формулы мира в Монреале. Фото: ОП

Во время министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале государства-участники взяли на себя обязательства по возвращению всех пленных и депортированных украинцев. Речь идет о Катаре, Ватикане, Литве, ЮАР и ОАЭ.

Об этом сообщает Le Monde и Офис Президента.

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Как страны станут посредниками

В ОП отметили, что участники конференции одобрили Совместное коммюнике, согласно которому они обязуются содействовать возвращению всех пленных и депортированных украинцев.

В частности, участники конференции согласились усилить сотрудничество Украины с партнерами и международными организациями, чтобы решить гуманитарные вопросы и обеспечить соблюдение Женевских конвенций.

Кроме того, будет сформирована группа стран, которая будет сотрудничать с Украиной для поиска информации о пленных украинцах, в том числе детей, и предоставит поддержку в сборе и верификации данных.

В то же время Le Monde пишет, что Южная Африка, Ватикан и Катар пообещали выступить посредником в возвращении около 20 тысяч украинских детей. Страны подписали "Монреальские обязательства по возвращению украинцев", которые распространяются на несовершеннолетних, взрослых гражданских и военнопленных.

Катар и Литва станут транзитными странами для возвращения похищенных Россией украинцев. ОАЭ приняли на себя роль посредника в обмене российскими и украинскими военнопленными.

"В общей сложности 70 стран, собравшихся на конференцию в Монреале, пообещали сотрудничать в сборе данных, чтобы помочь Украине обнаружить пропавших без вести детей и военнопленных", — говорится в материале.

Также с помощью посредников предложили создать механизмы, позволяющие украинцам в России получать консульские услуги.

Напомним, недавно в Международном уголовном суде заявили, что он может расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей, несмотря на то, что страна не подписывала Римский устав.

Также мы писали, что Россия препятствует возвращению похищенных детей и удерживает их в ненадлежащих условиях.