Депортация украинских детей — ряд стран помогут их возвращать

Ряд стран обязались помочь в возвращении детей из РФ
Во время министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале государства-участники взяли на себя обязательства по возвращению всех пленных и депортированных украинцев. Речь идет о Катаре, Ватикане, Литве, ЮАР и ОАЭ.
Об этом сообщает Le Monde и Офис Президента.
Как страны станут посредниками
В ОП отметили, что участники конференции одобрили Совместное коммюнике, согласно которому они обязуются содействовать возвращению всех пленных и депортированных украинцев.
В частности, участники конференции согласились усилить сотрудничество Украины с партнерами и международными организациями, чтобы решить гуманитарные вопросы и обеспечить соблюдение Женевских конвенций.
Кроме того, будет сформирована группа стран, которая будет сотрудничать с Украиной для поиска информации о пленных украинцах, в том числе детей, и предоставит поддержку в сборе и верификации данных.
В то же время Le Monde пишет, что Южная Африка, Ватикан и Катар пообещали выступить посредником в возвращении около 20 тысяч украинских детей. Страны подписали "Монреальские обязательства по возвращению украинцев", которые распространяются на несовершеннолетних, взрослых гражданских и военнопленных.
Катар и Литва станут транзитными странами для возвращения похищенных Россией украинцев. ОАЭ приняли на себя роль посредника в обмене российскими и украинскими военнопленными.
"В общей сложности 70 стран, собравшихся на конференцию в Монреале, пообещали сотрудничать в сборе данных, чтобы помочь Украине обнаружить пропавших без вести детей и военнопленных", — говорится в материале.
Также с помощью посредников предложили создать механизмы, позволяющие украинцам в России получать консульские услуги.
Напомним, недавно в Международном уголовном суде заявили, что он может расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей, несмотря на то, что страна не подписывала Римский устав.
Также мы писали, что Россия препятствует возвращению похищенных детей и удерживает их в ненадлежащих условиях.
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