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Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

3 декабря 2024 19:25
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский прокомментировал исследование о похищении украинских детей Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исследование Йельского университета о похищении украинских детей с временно оккупированных территорий. По его словам, это еще одно основательное доказательство российских военных преступлений.

Об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник, 3 декабря.

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Похищение украинских детей

По словам Зеленского, исследователи идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, которых похитила Россия с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, стали известны места их пребывания и маршруты депортации.

"148 юных украинцев уже есть в российских базах данных по размещению детей, 42 из них усыновлены, взяты под опеку или имеют назначенного российского опекуна. Еще 166 детей размещены в российских семьях. Отчет показывает всему миру, на что идет Россия, чтобы стереть украинскую идентичность. Насколько системной является ее политика в этом направлении", — подчеркнул глава государства

Он отметил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы вернуть детей домой, а все виновные в преступлении — были наказаны. Зеленский подчеркнул, что это сложный вызов, однако страна делает все необходимое. 

"И мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждой стране, организации, лидеру — политическому и общественному. Только вместе можем восстановить справедливость, которую Россия нарушила в таком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", — добавил украинский лидер.

Напомним, в отчете Школы общественного здоровья Йельского университета говорится, что самолеты и финансы российского диктатора Владимира Путина были использованы для вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий. 

Также 3 декабря Зеленский провел заседание Ставки, на котором одной из основных тем стали доклады по заключению контрактов по производству оружия в Украине.

Владимир Зеленский война Украина оккупанты депортация детей Россия

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