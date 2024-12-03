Графіки відключення світла в Україні на завтра 4 грудня

Енергетики після російського обстрілу. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла завтра, 4 грудня, діятимуть в Україні. Їх запроваджують з 06:00 до 22:00. Людей закликають споживати електроенергію ощадливо.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Для побутових споживачів будуть такі обмеження електроенергії:

06:00 — 07:00 — одна черга відключень;

07:00 — 20:00 — дві черги відключень;

20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватимуть з 06:00 до 22:00.

В Укренерго нагадали, що причиною відключень є пошкодження енергообʼєктів під час масованого російського обстрілу 28 листопада.

Там зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію варто дивитися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 грудня в Україні посилили відключення електроенергії. Графіки будуть діяти до кінця доби.

Також Укренерго відновило лінію електропередачі, яка постачає електроенергію до окупованої Запорізької атомної електростанції.