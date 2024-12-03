Графики отключения света в Украине на завтра 4 декабря

Отключения света будут дольше — график от Укрэнерго на завтра
Графики отключения света завтра, 4 декабря, будут действовать в Украине. Их вводят с 06:00 до 22:00. Людей призывают потреблять электроэнергию экономно.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Украине 4 декабря
Для бытовых потребителей будут такие ограничения электроэнергии:
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений;
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться с 06:00 до 22:00.
В Укрэнерго напомнили, что причиной отключений является повреждение энергообъектов во время массированного российского обстрела 28 ноября.
Там отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию стоит смотреть на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Напомним, 3 декабря в Украине усилили отключение электроэнергии. Графики будут действовать до конца суток.
Также Укрэнерго возобновило линию электропередачи, которая поставляет электроэнергию к оккупированной Запорожской атомной электростанции.
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