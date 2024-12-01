Пошкодження ЗАЕС — Укренерго відновила живлення електростанції

Запорізька атомна електростанція. Фото: Укренерго

Укренерго відновило пошкоджену внаслідок ворожого обстрілу лінію електропередачі, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Основна та резервна лінії ЗАЕС знову мають стабільне електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

ЗАЕС на межі блекауту

Ремонтні бригади Укренерго успішно ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка забезпечує електроживлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

У компанії зазначили, що лінія була пошкоджена в ніч проти 30 листопада внаслідок ворожого обстрілу. Відновлювальні роботи розпочали одразу після отримання необхідних дозволів від військових.

"Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 30 листопада Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Раніше спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер заявляв, що ситуація на ЗАЕС залежить лише від Росії. Україна не має доступу до даних зі станції та вона може лише припускати, що там відбувається.