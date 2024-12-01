Повреждение ЗАЭС — Укрэнерго возобновило питание электростанции

Запорожская атомная электростанция. Фото: Укрэнерго

Укрэнерго восстановило поврежденную в результате вражеского обстрела линию электропередачи, которая питает оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Основная и резервная линии ЗАЭС снова имеют стабильное электроснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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Ремонтные бригады Укрэнерго успешно ликвидировали повреждение высоковольтной линии, которая обеспечивает электропитание оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В компании отметили, что линия была повреждена в ночь на 30 ноября в результате вражеского обстрела. Восстановительные работы начали сразу после получения необходимых разрешений от военных.

"Сейчас оккупированная Запорожская АЭС запитана как по основной, так и по резервной высоковольтными линиями электропередачи", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела РФ в ночь на 30 ноября Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи , соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Ранее специалист по атомной энергетике Михаил Шустер заявлял, что ситуация на ЗАЭС зависит только от России. У Украины нет доступа к данным со станции и она может только предполагать, что там происходит.