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Енергетики посилили відключення світла до кінця доби

3 грудня 2024 17:41
Аркадій Пастула - Редактор
Відключення світла в Україні 3 грудня посилили — оновлений графік від Укренерго
Енергетики. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

Відключення світла в Україні у вівторок, 3 грудня, посилили. Графіки будуть застосовуватися до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби. Для побутових споживачів вони будуть застосовуватись так: 

  • 08:00 — 23:00 — дві черги відключень;
  • 23:00 — 24:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності з 06:00 до 22:00.

Причиною є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути обладнання в роботу

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — додали в Укренерго.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні зберігається дефіцит електроенергії через російські удари, тому відключення триватимуть всю зиму.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

електроенергія Україна Укренерго відключення світла графіки відключень світла

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