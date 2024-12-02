Українцям варто готуватися до відключень протягом всієї зими

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати дефіцит світла через російські атаки на об'єкти живлення. Тому відключення електроенергії триватимуть всю зиму.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі OBOZ.UA.

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Відключення світла

За словами експерта, ситуація в енергосистемі є керованою, хоч і залишається непростою — велика кількість об'єктів пошкоджені, що ускладнює стабільне постачання електроенергії. Наразі ремонтні бригади активно працюють над відновленням.

Водночас тривалість відключень світла залежатиме від погодних умов і швидкості відновлення пошкоджених об'єктів енергетики. У випадку відсутності нових атак стабілізація енергосистеми потребує до чотирьох тижнів.

Як зазначив Харченко, першочергово увагу приділяють видачі електроенергії з АЕС, які є основою енергосистеми. Тому зараз триває відновлення там, де це можна зробити швидко та ефективно. За сприятливих умов вже до середини тижня відключення застосовуватимуть для двох черг.

Але не варто сподіватися, що зима цього року мине без відключень — варто готуватися до певних незручностей. Навіть у разі успішного відновлення можливі короткотривалі відключення, які триватимуть 2-4 години на добу. Харченко наголосив, що ризик блекауту є низьким.

Нагадаємо, ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць через російський обстріл.

Також ми писали, що 28 листопада українська енергетика вчергове опинилася під масованою атакою Росії.