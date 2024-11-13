Галущенко пояснив обмеження світла для бізнесу в Україні

Галущенко пояснив відключення світла для бізнесу
Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив відключення світла для бізнесу в Україні. За його словами, обмеження тимчасові та спричинені внутрішніми поломками.
Про це Герман Галущенко сказав для Новини.LIVE під час конференції ReBuild Ukraine у середу, 13 листопада.
Відключення світла в Україні
Галущенко зазначив, що графіки споживання для підприємців залежать і від майже відсутнього імпорту електроенергії з Європи. Сьогодні цей обсяг складав лише 100 МВт.
"Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей хайп про повернення відключень — неправда. Закликаю довіряти лише офіційним джерелам", — наголосив він.
Нагадаємо, з 13 листопада в Україні запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Укренерго пояснило причини таких заходів та їхню тривалість.
Раніше експерт Юрій Корольчук заявив, що в Україні можливе введення аварійних відключень електроенергії у випадку виходу з ладу хоча б одного енергоблока.
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