В Україні 13 листопада запровадять відключення світла — що відомо

В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях
В Україні завтра, 13 листопада, вимикатимуть світло через дефіцит потужності в енергосистемі. Йдеться про декілька областей.
Про це повідомили пресслужби "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго" у вівторок, 12 листопада.
Відключення світла в Україні 13 листопада
Відомо, що графіки обмежень потужності (ГОП) запровадять для підприємств Івано-Франківщини та на Волині.
"Графіки обмежень потужності (ГОП) — це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання", — пояснили в "Прикарпаттяобленерго".
Обмеження будуть діяти в обсязі п'яти черг. Графіки застосовуватимуться з 07:00 до 20:00.
Причиною є дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також похолодання.
Нагадаємо, експерт Юрій Корольчук повідомив, що в Україні можуть ввести аварійні відключення електроенергії у разі виходу з ладу хоча б одного енергоблока.
Також член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко розповів, що після обстрілів Україні вдалося відновити роботу понад третини генерації.
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