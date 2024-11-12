В Україні 13 листопада запровадять відключення світла — що відомо

Аварійна бригада електриків. Фото: ДТЕК

В Україні завтра, 13 листопада, вимикатимуть світло через дефіцит потужності в енергосистемі. Йдеться про декілька областей.

Про це повідомили пресслужби "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго" у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 13 листопада

Відомо, що графіки обмежень потужності (ГОП) запровадять для підприємств Івано-Франківщини та на Волині.

"Графіки обмежень потужності (ГОП) — це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання", — пояснили в "Прикарпаттяобленерго".

Обмеження будуть діяти в обсязі п'яти черг. Графіки застосовуватимуться з 07:00 до 20:00.

Причиною є дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також похолодання.

Допис "Волиньобленерго". Фото: скриншот

Допис "Прикарпаттяобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, експерт Юрій Корольчук повідомив, що в Україні можуть ввести аварійні відключення електроенергії у разі виходу з ладу хоча б одного енергоблока.

Також член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко розповів, що після обстрілів Україні вдалося відновити роботу понад третини генерації.