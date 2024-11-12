Аварійні відключення світла — коли українцям готуватися до блекаутів

Бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії, якщо з ладу вийде хоча б один енергоблок. Відключення вже могли б бути, якби не було економії світла та імпорту електроенергії.

Про це розповів енергетичний експерт Юрій Корольчук в інтерв’ю "Главреду" у вівторок, 12 листопада.

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Коли українцям чекати на аварійні відключення світла

Як зазначив Юрій Корольчук, з початку листопада в Україні почались холоди, що вплинуло на ситуацію в енергосистемі. Люди почали використовувати більше світла. Через це аварійні відключення можуть статися в будь-який момент.

"У разі виходу бодай одного енергоблоку в ремонт, в Україні одразу можуть проявлятися відключення по регіонах. Якби промисловість не скоротила споживання, то такі відключення вже могли б бути. Якби не було імпортної електроенергії, то відключення теж могли б вже бути", — повідомив експерт.

На скільки взимку можуть вимикати світло

За словами Корольчука, зараз енергосистема України знаходиться на межі. Щойно проявиться технічна проблема, одразу ж застосують аварійні відключення світла.

"Звичайно, це не буде 20 годин без світла — відключати можуть на 2, 3, 4 години. Причому це навіть не в усіх регіонах", — наголосив Корольчук.

Він також додав, що у листопад 2022 року, коли Росія почала обстрілювати об’єкти інфраструктури в Україні, ще протягом місяця світло відключали не часто. Натомість з приходом зими ситуація змінилася.

"Тому зараз ми йдемо ніс у ніс з відключеннями, які можуть розпочатися в перші морози", — зазначив експерт.

Він додав, що відключення можуть розпочатися, якщо, вдень буде -2 °C, а вночі — -5…-6 °C. Якщо ж температура буде нижче -10 °C, відключення будуть серйознішими.

Нагадаємо, 11 листопада в Україні запроваджували екстрені відключення світла. Обмеження діяли через загрозу масованої ракетної атаки.

Експерт Олександр Харченко заявив, що є дві умови, за яких в Україні взимку можуть повернутися відключення світла. Це масовані обстріли з боку РФ та сильні морози.