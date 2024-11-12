Чи готуватися українцям до блекауту — енергетичний експерт зробив прогноз

Пошкоджене енергетичне обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями наступної зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.

Про це повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, пише видання "Главком".

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Енергетичний експерт Юрій Корольчук спрогнозував, як на енергетичну ситуацію в Україні можуть вплинути атаки Росії на АЕС.

"Сподіваюсь, що ми такого не побачимо. Це могло статися і цього року, і в минулі роки. Технічно, якщо таке відбудеться, це зупинить роботу атомних електростанцій. Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відібʼють шматок бетону, то станція вже буде зупинена до зʼясування усіх обставин та ступені пошкоджень. І це одразу стане причиною відключень", — сказав Корольчук.

За словами експерта, якщо це торкнеться двох АЕС, то тоді можливий блекаут. Якщо такі удари будуть завдані, ремонт може тривати до двох тижнів.

"Там, де можна буде зробити "острови", залишаться ТЕС, усе може працювати. Але без АЕС буде важко забезпечити електроенергією усіх споживачів. Тоді електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, але першочергово нею будуть забезпечувати важливі інфраструктурні обʼєкти. Тобто по суті це буде колапс", — підсумував Корольчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія може готувати ракетні удари по ядерних об'єктах України. Тому державне підприємство "Енергоатом" будує захисні споруди для атомних електростанцій.

Також Новини.LIVE писали, що Південноукраїнська АЕС підписала контракт з "Юженергобудом" для побудови інженерного захисту важливих об'єктів станції на суму 595 мільйонів гривень.