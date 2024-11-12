Готовиться ли украинцам к блэкауту — энергетический эксперт сделал прогноз

Поврежденное энергетическое оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями следующей зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.

Об этом сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет издание "Главком".

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Энергетический эксперт Юрий Корольчук спрогнозировал, как на энергетическую ситуацию в Украине могут повлиять атаки России на АЭС.

"Надеюсь, что мы такого не увидим. Это могло произойти и в этом году, и в прошлые годы. Технически, если такое произойдет, это остановит работу атомных электростанций. Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, то станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. И это сразу станет причиной отключений", — сказал Корольчук.

По словам эксперта, если это коснется двух АЭС, то тогда возможен блэкаут. Если такие удары будут нанесены, ремонт может длиться до двух недель.

"Там, где можно будет сделать "острова", останутся ТЭС, все может работать. Но без АЭС будет трудно обеспечить электроэнергией всех потребителей. Тогда электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, но в первую очередь ею будут обеспечивать важные инфраструктурные объекты. То есть по сути это будет коллапс", — подытожил Корольчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может готовить ракетные удары по ядерным объектам Украины. Поэтому государственное предприятие "Энергоатом" строит защитные сооружения для атомных электростанций.

Также Новини.LIVE писали, что Южноукраинская АЭС подписала контракт с "Южэнергостроем" для построения инженерной защиты важных объектов станции на сумму 595 миллионов гривен.