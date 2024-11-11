Екстрені відключення світла 11 листопада скасовано — які області у списку

Світло повертається — де вже скасували екстрені відключення
Екстрені відключення світла, які запровадили вранці у Києві та багатьох областях України, скасовують. Обмеження діяли через загрозу масованої ракетної атаки.
Про це повідомляє ДТЕК у понеділок, 11 листопада.
В яких областях скасували екстрені відключення світла
Світло вже почали повертати у столиці, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Також заживляють усіх споживачів на Чернігівщині.
"О 13:08 отримали команду НЕК "Укренерго" про включення усіх черг графіка аварійних відключень", — зазначили у Чернігівобнерго.
Така ж ситуація на Харківщині та на сайтах інших обленерго — найближчим часом світло мають повернути.
В яких областях ввели графіки відключень світла
Вранці 11 листопада кілька російських бомбардувальників підлетіли до місць пусків ракет над Каспійським морем. Через можливу ракетку атаку ввели графіки відключень у:
- Сумській області,
- Житомирській області,
- Харківській області,
- Черкаській області,
- Дніпропетровській області
- Миколаївській області,
- Кіровоградській області,
- Полтавській області,
- Донецькій області,
- Чернігівській області,
- Києві,
- Київській області.
Нагадаємо, тимчасові перебої зі світлом виникли у Львові в районі вулиць Стрийська-Двірцева. Це сталося через аварію на електропідстанції.
За даними ЗМІ, взимку українці можуть сидіти без світла до 20 годин. Це станеться у випадку атак по електростанціях.
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