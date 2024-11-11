Екстрені відключення світла 11 листопада скасовано — які області у списку

Енергетик лагодить електромережі. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла, які запровадили вранці у Києві та багатьох областях України, скасовують. Обмеження діяли через загрозу масованої ракетної атаки.

Про це повідомляє ДТЕК у понеділок, 11 листопада.

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В яких областях скасували екстрені відключення світла

Світло вже почали повертати у столиці, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Допис ДТЕК про скасування екстрених відключень. Фото: скриншот

Також заживляють усіх споживачів на Чернігівщині.

"О 13:08 отримали команду НЕК "Укренерго" про включення усіх черг графіка аварійних відключень", — зазначили у Чернігівобнерго.

Така ж ситуація на Харківщині та на сайтах інших обленерго — найближчим часом світло мають повернути.

В яких областях ввели графіки відключень світла

Вранці 11 листопада кілька російських бомбардувальників підлетіли до місць пусків ракет над Каспійським морем. Через можливу ракетку атаку ввели графіки відключень у:

Сумській області,

Житомирській області,

Харківській області,

Черкаській області,

Дніпропетровській області

Миколаївській області,

Кіровоградській області,

Полтавській області,

Донецькій області,

Чернігівській області,

Києві,

Київській області.

Нагадаємо, тимчасові перебої зі світлом виникли у Львові в районі вулиць Стрийська-Двірцева. Це сталося через аварію на електропідстанції.

За даними ЗМІ, взимку українці можуть сидіти без світла до 20 годин. Це станеться у випадку атак по електростанціях.