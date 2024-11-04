Відключення світла — скільки годин на добу українці можуть бути без світла

Взимку Україні загрожує до 20 годин без світла на добу, — ЗМІ
Україна зіткнулася з найважчою зимою через загрозу дефіциту електроенергії. Якщо росіяни битимуть по атомних електростанціях, світла може не бути від 8 до 20 годин.
Про це пише Politico, посилаючись на директора Центру досліджень енергетичної галузі Олександра Харченка.
Чи можливі відключення світла взимку
Видання зазначає, що Києву загрожують щодення відключенні світла. На думку експерта, атаки на атомні електростанції України будуть особливо серйозними.
Повідомляється, що реактори Києва наразі забезпечують 60% загального виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу. Ще одним непередбачуваним фактором є погода — досі невідомо, наскільки холодними будуть найближчі місяці.
Україна та її партнери зараз намагаються запобігти найгіршим наслідкам. Експерти наголошують: більш ефективними, ніж додаткова енергія, є додаткові поставки ППО та запасні частини.
Також видання опублікувало графіки найбільш вразливих регіонів, запасів газу і виробництва електроенергії.
Нагадаємо, нещодавно член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попередив, що вже з цього тижня можливі застосування відключень електроенергії.
Крім того, в Укренерго спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку. Відомство готується до трьох можливих варіантів проходження цьогорічної зими.
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