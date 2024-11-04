Відключення світла — скільки годин на добу українці можуть бути без світла

Аварійні бригади енергетиків. Ілюстративне фото: ДТЕК

Україна зіткнулася з найважчою зимою через загрозу дефіциту електроенергії. Якщо росіяни битимуть по атомних електростанціях, світла може не бути від 8 до 20 годин.

Про це пише Politico, посилаючись на директора Центру досліджень енергетичної галузі Олександра Харченка.

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Видання зазначає, що Києву загрожують щодення відключенні світла. На думку експерта, атаки на атомні електростанції України будуть особливо серйозними.

Повідомляється, що реактори Києва наразі забезпечують 60% загального виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу. Ще одним непередбачуваним фактором є погода — досі невідомо, наскільки холодними будуть найближчі місяці.

Україна та її партнери зараз намагаються запобігти найгіршим наслідкам. Експерти наголошують: більш ефективними, ніж додаткова енергія, є додаткові поставки ППО та запасні частини.

Також видання опублікувало графіки найбільш вразливих регіонів, запасів газу і виробництва електроенергії.

Найбільший ризик відключення світла в регіонах України. Фото: Politico

Нагадаємо, нещодавно член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попередив, що вже з цього тижня можливі застосування відключень електроенергії.

Крім того, в Укренерго спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку. Відомство готується до трьох можливих варіантів проходження цьогорічної зими.