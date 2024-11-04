Отключение света — сколько часов в сутки украинцы могут быть без света

Зимой Украине грозит до 20 часов без света в сутки, — СМИ
Украина столкнулась с самой тяжелой зимой из-за угрозы дефицита электроэнергии. Если россияне будут бить по атомным электростанциям, света может не быть от 8 до 20 часов.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на директора Центра исследований энергетической отрасли Александра Харченко.
Возможны ли отключения света зимой
Издание отмечает, что Киеву грозит ежедневное отключение света. По мнению эксперта, атаки на атомные электростанции Украины будут особенно серьезными.
Сообщается, что реакторы Киева обеспечивают 60% общего производства электроэнергии в стране, и любые ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поддерживающей эти станции, могут вывести их из строя. Еще одним непредсказуемым фактором является погода — пока неизвестно, насколько холодными будут ближайшие месяцы.
Украина и ее партнеры сейчас пытаются предотвратить самые плохие последствия. Эксперты отмечают: более эффективными, чем дополнительная энергия, являются дополнительные поставки ПВО и запасных частей.
Также издание опубликовало графики наиболее уязвимых регионов, запасов газа и производства электроэнергии.
Напомним, недавно член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупредил, что уже с этой недели возможны применение отключений электроэнергии.
Кроме того, в Укрэнерго спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой. Ведомство готовится к трем возможным вариантам прохождения нынешней зимы.
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