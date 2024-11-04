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Зимой Украине грозит до 20 часов без света в сутки, — СМИ

4 ноября 2024 12:57
Карина Приходько - Редактор
Отключение света — сколько часов в сутки украинцы могут быть без света
Аварийные бригады энергетиков. Иллюстративное фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

Украина столкнулась с самой тяжелой зимой из-за угрозы дефицита электроэнергии. Если россияне будут бить по атомным электростанциям, света может не быть от 8 до 20 часов.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на директора Центра исследований энергетической отрасли Александра Харченко.

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Издание отмечает, что Киеву грозит ежедневное отключение света. По мнению эксперта, атаки на атомные электростанции Украины будут особенно серьезными.

Сообщается, что реакторы Киева обеспечивают 60% общего производства электроэнергии в стране, и любые ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поддерживающей эти станции, могут вывести их из строя. Еще одним непредсказуемым фактором является погода — пока неизвестно, насколько холодными будут ближайшие месяцы.

Украина и ее партнеры сейчас пытаются предотвратить самые плохие последствия. Эксперты отмечают: более эффективными, чем дополнительная энергия, являются дополнительные поставки ПВО и запасных частей.

Также издание опубликовало графики наиболее уязвимых регионов, запасов газа и производства электроэнергии.

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Наибольший риск отключения света в регионах Украины. Фото: Politico

Напомним, недавно член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупредил, что уже с этой недели возможны применение отключений электроэнергии.

Кроме того, в Укрэнерго спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой. Ведомство готовится к трем возможным вариантам прохождения нынешней зимы.

отключения света электроэнергия война в Украине дефицит энергосистема

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