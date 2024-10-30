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В Укренерго спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку

30 жовтня 2024 10:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Відключення світла — в Укренерго назвали можливий сценарій цієї зими
Аварійна бригада Укренерго. Фото: Укренерго
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Укренерго готуються до трьох можливих варіантів проходження цьогорічної зими. При найгіршому сценарії можуть вводитися графіки відключень світла, які працюватимуть у дві черги.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брехт в інтерв'ю для Суспільного.

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Брехт заявив, що українцям варто готуватися до однієї із найважчих зим за попередні три роки. Укренерго передбачає три можливі сценарії проходження цієї зими. Найгірший — продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", — зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Укренерго.

За його словами, навесні через постійні російські обстріли Україна втратила дев'ять ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

Він додав, що це "значна втрата" для нашої країни, проте компанія планує відновити ці потужності.

Нагадаємо, видання Financinal Times повідомляло про те, що Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. 

Раніше ми писали про те, що нардеп Сергій Нагорняк заявив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершені, тривають фінальні роботи.

світло електроенергія графіки відключень світла енергетика зима Укренерго

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