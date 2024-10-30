Отключение света — в Укрэнерго назвали возможный сценарий этой зимой

Аварийная бригада "Укрэнерго". Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго готовятся к трем возможным вариантам прохождения нынешней зимы. При худшем сценарии могут вводиться графики отключений света, которые будут работать в две очереди.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Укрэнерго Алексей Брехт в интервью для Суспільного.

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Брехт заявил, что украинцам стоит готовиться к одной из самых тяжелых зим за предыдущие три года. Укрэнерго предусматривает три возможных сценария прохождения этой зимы. Худший — продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — отметил временно исполняющий обязанности председателя Укрэнерго.

По его словам, весной из-за постоянных российских обстрелов Украина потеряла девять ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

Он добавил, что это "значительная потеря" для нашей страны, однако компания планирует восстановить эти мощности.

Напомним, издание Financinal Times сообщало о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Ранее мы писали о том, что нардеп Сергей Нагорняк заявил, что около 50% защитных сооружений для энергетических объектов Украины уже завершены, продолжаются финальные работы.