Центроенерго озвучило дату початку відключень світла в Україні

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні очікується значне похолодання найближчими днями. Член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попередив, що вже з наступного тижня можливі застосування відключень електроенергії.

Про це Величко сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

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"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн", — сказав він.

Величко пояснив, що для цього нам необхідно максимально використати власні ресурси: у випадку, якщо "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми — буде застосування графіків відключень.

Внаслідок похолодання в українській енергосистемі відчувається зростання споживання, аналогічна ситуація буде і в європейських країнах, що може спричинити зростання цін.

"Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче", — додав представник Центренерго.

Нагадаємо, у листопаді ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінною.

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