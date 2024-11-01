Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Центренерго анонсували нові відключення світла — коли чекати arrow

У Центренерго анонсували нові відключення світла — коли чекати

1 листопада 2024 12:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Центроенерго озвучило дату початку відключень світла в Україні
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні очікується значне похолодання найближчими днями. Член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попередив, що вже з наступного тижня можливі застосування відключень електроенергії.

Про це Величко сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

Відключення світла

"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн", — сказав він.

Величко пояснив, що для цього нам необхідно максимально використати власні ресурси: у випадку, якщо "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми — буде застосування графіків відключень. 

Внаслідок похолодання в українській енергосистемі відчувається зростання споживання, аналогічна ситуація буде і в європейських країнах, що може спричинити зростання цін.

"Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче", — додав представник Центренерго.

Нагадаємо, у листопаді ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінною.

Також ми писали, що в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. 

відключення світла електроенергія війна в Україні графіки відключень світла енергосистема

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:10 У МЗС Польщі відреагували на заяву Зеленського про МіГи

13:08 На Тайвані пронісся потужний тайфун — є загиблі та 515 поранених

13:06 У Генштабі назвали кількість БпЛА, які Росія запустила у жовтні

13:05 Буданов з родиною відвідує служби ПЦУ, — капелан ГУР

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:00 Українцям компенсують вартість оренди житла — умови програми

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

12:57 Синоптики застерігають від небезпеки — погода у Львові завтра

12:42 Є підвищений ризик — синоптики описали погоду у Харкові на завтра

12:38 У Центренерго анонсували нові відключення світла — коли чекати

13:10 У МЗС Польщі відреагували на заяву Зеленського про МіГи

13:08 На Тайвані пронісся потужний тайфун — є загиблі та 515 поранених

13:06 У Генштабі назвали кількість БпЛА, які Росія запустила у жовтні

13:05 Буданов з родиною відвідує служби ПЦУ, — капелан ГУР

13:00 Українцям компенсують вартість оренди житла — умови програми

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

12:57 Синоптики застерігають від небезпеки — погода у Львові завтра

12:42 Є підвищений ризик — синоптики описали погоду у Харкові на завтра

12:38 У Центренерго анонсували нові відключення світла — коли чекати

12:35 Російські війська обстріляли Херсонщину — є загибилий

12:35 Прокурори можуть залишитися без космічних пенсій — деталі

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Text

07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні