Центроэнерго озвучило дату начала отключений света в Украине

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине ожидается значительное похолодание в ближайшие дни. Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупредил, что уже на следующей неделе возможно применение отключений электроэнергии.

Об этом Величко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Отключение света

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры — такие, как аварийная помощь от операторов соседних стран", — сказал он.

Величко объяснил, что для этого нам необходимо максимально использовать собственные ресурсы: в случае если "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы — будет применение графиков отключений.

В результате похолодания в украинской энергосистеме чувствуется рост потребления, аналогичная ситуация будет и в европейских странах, что может повлечь за собой рост цен.

"Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания. Аварийная помощь будет стоить гораздо дороже", — добавил представитель Центрэнерго.

Напомним, в ноябре цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменной.

Также мы писали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения.