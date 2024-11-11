Экстренные отключения света 11 ноября отменены — какие области в списке

Свет возвращается — где уже отменили экстренные отключения
Экстренные отключения света, введенные утром в Киеве и многих областях Украины, отменяют. Ограничения действовали из-за угрозы массированной ракетной атаки.
Об этом сообщает ДТЭК в понедельник, 11 ноября.
В каких областях отменили экстренные отключения света
Свет уже начали возвращать в столице, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Также заживляют всех абонентов на Черниговщине.
"В 13:08 получили команду НЭК "Укрэнерго" о включении всех очередей графика аварийных отключений", — отметили в Черниговоблэнерго.
Такая же ситуация на Харьковщине и в других областях — в ближайшее время свет должны вернуть.
В каких областях ввели графики отключения света
Утром 11 ноября несколько российских бомбардировщиков подлетели к местам запуска ракет над Каспийским морем. Из-за возможной ракетной атаки ввели графики отключений в:
- Сумской области,
- Житомирской области,
- Харьковской области,
- Черкасской области,
- Днепропетровской области
- Николаевской области,
- Кировоградской области,
- Полтавской области,
- Донецкой области,
- Черниговской области,
- Киеве,
- Киевской области.
Напомним, временные перебои со светом возникли во Львове в районе улиц Стрыйска-Дворцевая. Это произошло из-за аварии на электроподстанции.
По данным СМИ, зимой украинцы могут сидеть без света до 20 часов. Это произойдет в случае атак по электростанциям.
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