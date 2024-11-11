Экстренные отключения света 11 ноября отменены — какие области в списке

Энергетик чинит электросети. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света, введенные утром в Киеве и многих областях Украины, отменяют. Ограничения действовали из-за угрозы массированной ракетной атаки.

Об этом сообщает ДТЭК в понедельник, 11 ноября.

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В каких областях отменили экстренные отключения света

Свет уже начали возвращать в столице, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Сообщение ДТЭК об отмене экстренных отключений. Фото: скриншот

Также заживляют всех абонентов на Черниговщине.

"В 13:08 получили команду НЭК "Укрэнерго" о включении всех очередей графика аварийных отключений", — отметили в Черниговоблэнерго.

Такая же ситуация на Харьковщине и в других областях — в ближайшее время свет должны вернуть.

В каких областях ввели графики отключения света

Утром 11 ноября несколько российских бомбардировщиков подлетели к местам запуска ракет над Каспийским морем. Из-за возможной ракетной атаки ввели графики отключений в:

Сумской области,

Житомирской области,

Харьковской области,

Черкасской области,

Днепропетровской области

Николаевской области,

Кировоградской области,

Полтавской области,

Донецкой области,

Черниговской области,

Киеве,

Киевской области.

Напомним, временные перебои со светом возникли во Львове в районе улиц Стрыйска-Дворцевая. Это произошло из-за аварии на электроподстанции.

По данным СМИ, зимой украинцы могут сидеть без света до 20 часов. Это произойдет в случае атак по электростанциям.