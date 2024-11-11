В Україні застосовують екстрені відключення світла — що відомо

Ремонтна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

У кількох областях України почали застосовувати екстрені відключення світла. Це пов’язано з можливими ударами по інфраструктурі, оскільки вранці російські бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски ракет.

Про це в понеділок, 11 листопада, інформує Суспільне.

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Що відомо про відключення світла 11 листопада

За інформацією видання, електроенергію відключають на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Харківщині, а також у Києві.

"За вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", — йдеться у повідомленні.

В Сумиобленерго повідомили про введення графіків аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

Відповідну вказівку підприємство отримало від Укренерго.

Пост Сумиобленерго про відключення світла. Фото: скриншот

У Київській МВА також повідомили про введення графіків аварійних відключень електроенергії через загрозу ракетного удару.

Пост КМВА про відключення світла. Фото: скриншот



Про відключення світла повідомили й в інших областях. Разом з тим наголошують, що такі заходи превентивні.

Нагадаємо, частина Житомирщини залишилась без світла. Сталося це через чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Юрій Бойко назвав умови, за яких взимку вимикатимуть світло за графіками. Він зазначив, що обмеження можливі залежно від погоди та морозу.