Відключення світла в Житомирській області запровадили 7 листопада

Енергетики ремонтують пошкоджені мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. ​​​​​​Через це у частині Житомирської області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомила пресслужба "Житомиробленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Житомирській області

"У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом.

Скриншот допису Житомиробленерго

Нагадаємо, нещодавно в Укренерго назвали умови, за яких взимку вимикатимуть світло за графіками.

Водночас у відомстві зазначили, що після обстрілів росіян Україні вдалося повернути в роботу більше як третину генерації. Саме це є ключовим фактором, щоб не застосовувати відключення електроенергії.