Відключення світла в Житомирській області запровадили 7 листопада

На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина
Російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через це у частині Житомирської області запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомила пресслужба "Житомиробленерго".
Відключення світла у Житомирській області
"У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом.
Нагадаємо, нещодавно в Укренерго назвали умови, за яких взимку вимикатимуть світло за графіками.
Водночас у відомстві зазначили, що після обстрілів росіян Україні вдалося повернути в роботу більше як третину генерації. Саме це є ключовим фактором, щоб не застосовувати відключення електроенергії.
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