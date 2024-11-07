Отключение света в Житомирской области было введено 7 ноября

Энергетики ремонтируют поврежденные сети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в части Житомирской области ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба "Житопроизводлэнерго".

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Отключение света в Житомирской области

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена впоследствии.

Скриншот сообщения Житомироблэнерго

Напомним, недавно в Укрэнерго назвали условия, при которых зимой будут выключать свет по графику.

В то же время в ведомстве отметили, что после обстрелов россиян Украине удалось вернуть в работу более трети генерации. Именно это является ключевым фактором, чтобы не применять отключение электроэнергии.