Отключение света в Житомирской области было введено 7 ноября

На Житомирщине ввели аварийные отключения света — какая причина
Российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в части Житомирской области ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба "Житопроизводлэнерго".
Отключение света в Житомирской области
"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена впоследствии.
Напомним, недавно в Укрэнерго назвали условия, при которых зимой будут выключать свет по графику.
В то же время в ведомстве отметили, что после обстрелов россиян Украине удалось вернуть в работу более трети генерации. Именно это является ключевым фактором, чтобы не применять отключение электроэнергии.
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