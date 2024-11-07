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Чи загрожує Україні відключення світла — прогнози уряду

7 листопада 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Відключення світла в Україні — чи будуть застосовувати графіки взимку
Аварійні бригади ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що після обстрілів росіян Україні вдалося повернути в роботу більше як третину генерації. Саме це є ключовим фактором, щоб не застосовувати відключення електроенергії.

Про це Юрій Бойко сказав під час брифінгу.

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За словами Бойка, внаслідок російських ударів було пошкоджено близько 9 ГВт генеруючих потужностей, однак станом на зараз енергетикам вдалося повернути в роботу більше як третину потужностей.

"Це і є основним ключовим фактором, який дозволяє отримувати електроенергію без перебоїв. І це є фактором, який дозволяє робити обґрунтовані прогнози щодо проходження зими", — сказав посадовець.

Також він зазначив, що з очікуваних 1 ГВт від розподільчої генерації до кінця року може бути введено до 800 МВт, і це стане суттєвим підстрахуванням від відключень в регіонах, де така генерація запрацює.

Крім того, Бойко розповів, що вже до кінця 2024 року може бути введено 600-800 МВт такої генерації. На думку члена наглядової ради "Укренерго", це не багато і не мало, однак це буде локальне гарантоване енергопостачання для тих, хто це зробив.

Як відомо, в Україні графіки відключення світла в Україні не застосовують вже з 13 вересня. 

Нагадаємо, нещодавно в Укренерго спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку. Відомство готується до трьох можливих варіантів проходження цьогорічної зими.

Крім того, видання Financinal Times повідомляло про те, що Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. 

відключення світла Юрій Бойко електроенергія обстріли енергосистема

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