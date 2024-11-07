Отключение света в Украине — будут ли применять графики зимой

Угрожает ли Украине отключение света — прогнозы правительства
Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что после обстрелов россиян Украине удалось вернуть в работу более трети генерации. Именно это является ключевым фактором, чтобы не применять отключение электроэнергии.
Об этом Юрий Бойко сказал во время брифинга.
Какая ситуация в энергосистеме
По словам Бойко, в результате российских ударов было повреждено около 9 ГВт генерирующих мощностей, однако по состоянию на данный момент энергетикам удалось вернуть в работу более трети мощностей.
"Это и является основным ключевым фактором, который позволяет получать электроэнергию без перебоев. И это фактор, который позволяет делать обоснованные прогнозы по прохождению зимы", — сказал чиновник.
Также он отметил, что из ожидаемых 1 ГВт от распределительной генерации до конца года может быть введено до 800 МВт, и это станет существенной подстраховкой от отключений в регионах, где такая генерация заработает.
Кроме того, Бойко рассказал, что уже до конца 2024 года может быть введено 600-800 МВт такой генерации. По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго", это не много и не мало, однако это будет локальное гарантированное энергоснабжение для тех, кто это сделал.
Как известно, в Украине графики отключения света в Украине не применяют уже с 13 сентября.
Напомним, недавно в Укрэнерго спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой. Ведомство готовится к трем возможным вариантам прохождения нынешней зимы.
Кроме того, издание Financinal Times сообщало о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.
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