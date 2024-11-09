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За яких умов відключатимуть світло — два зимові сценарії

9 листопада 2024 16:27
Галина Шподарева - редактор
Відключення світла взимку — названо дві причини, за яких будуть обмеження
Пошкоджене енергообладнання. Фото: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

Існують дві умови, за яких в Україні взимку можуть повернутися відключення світла. Це масовані обстріли з боку РФ та сильні морози. 

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю "24 Каналу" у суботу, 9 листопада. 

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За словами Олександра Харченка, на обмеження електропостачання суттєво впливають два фактори — російські обстріли та погода взимку.

"Перший чинник — ракетні та дронові атаки. Він вкрай непередбачуваний. Я тут взагалі не беруся щось обговорювати. А другий — якою буде зима", — сказав директор Центру досліджень енергетики.

За словами директори Центру досліджень енергетики, якщо будуть морози близько -10...-15 °C та якщо такі температури триматимуться два-три тижні поспіль, то уникнути відключень буде практично неможливо.

"Обмеження будуть, проте вони не будуть апокаліпсисом. Вся інфраструктура, зокрема опалення, працюватиме, але може бути таке, що щонайменше одну чергу обмежень доведеться залучати", — пояснив Харченко.

При температурах до 0 °C Україна зможе обійтися без відключень за однієї умови — якщо вся енергосистема й насамперед атомні електростанції працюватимуть у повному обсязі.

"До мінус 5 градусів балансування — може пройдемо, а може й ні. Але якщо температура опускатиметься ще нижче, то, найімовірніше, що відключення будуть", — підсумував Харченко.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Київщині у ніч проти 8 листопада: внаслідок обстрілу пошкоджено високовольтні електромережі у регіоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що постачальник має право обмежити електропостачання для споживача у разі порушення умов оплати або інших правил. Однак енергопідприємство повинно попередити абонента про наявну проблему і можливість відключення.

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