Відключення світла — скільки українців виїхало за кордон

Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: УНІАН

Через тривалі відключення світла електроенергії влітку, за кордон виїхала більша кількість українців, ніж очікував Національний банк України. Через це в країні посилився тиск на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року.

Про це йдеться в новому інфляційному звіті Національного банку.

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Виїзд українців за кордон

Посилаючись на дані ООН, в НБУ заявили, що упродовж III кварталу кількість українських мігрантів зросла майже на 200 тисяч. Це зростання тривало і на початку IV кварталу — станом на середину жовтня 2024 року до майже 6,8 мільйона осіб. Це призвело до дефіциту кадрів на рику праці та водночас підживило зростання заробітних плат.

"Зокрема, в II кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17.6% р/р, номінальні — на 22.1% р/р", — йдеться у повідомленні.

Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі. Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Нагадаємо, нещодавно Швейцарія заявила, що планує зачинити центри для біженців. Таким чином країна планує заощадити близько 46 млн доларів.

Водночас у Польщі запровадили нові правила перетину кордону для українських дітей з тимчасовим прихистком. Тому важливо слідкувати за статусом PESEL UKR, щоб уникнути проблем з перетином кордону.