Отключение света — сколько украинцев уехало за границу

Украинцы на вокзале. Иллюстративное фото: УНИАН

Из-за длительных отключений света электроэнергии летом, за границу уехало больше украинцев, чем ожидал Национальный банк Украины. Из-за этого в стране усилилось давление на деятельность предприятий из-за нехватки работников в ІІІ квартале 2024 года.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете Национального банка.

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Выезд украинцев за границу

Ссылаясь на данные ООН, в НБУ заявили, что за III квартал количество украинских мигрантов возросло почти на 200 тысяч. Этот рост продолжался и в начале IV квартала — по состоянию на середину октября 2024 года почти до 6,8 миллиона человек. Это привело к дефициту кадров на рыке труда и в то же время подпитало рост заработных плат.

"В частности, во II квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные — на 22.1% г/г", — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.

Напомним, недавно Швейцария заявила, что планирует закрыть центры для беженцев. Таким образом, страна планирует сэкономить около 46 млн долларов.

В то же время в Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным убежищем. Поэтому важно следить за статусом PESEL UKR, чтобы избежать проблем с пересечением границы.