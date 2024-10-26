Швейцарія зачинить центри для біженців — що передувало

Жінка на вокзалі. Ілюстративне фото: Reuters

Швейцарія хоче закрити дев’ять центрів для надання притулку біженцям вкінці січня 2025 року. Таким чином країна планує заощадити близько 46 млн доларів.

Про це повідомляє Swissinfo.

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Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії вирішив закрити дев'ять тимчасових центрів для шукачів притулку, які розраховані на 1735 людей.

Основна причина — країна очікує на меншу кількість мігрантів. За даними Держсекретаріату, у серпні було подано на 23% менше заяв про надання притулку, ніж минулого року, а у вересні кількість зменшилась на 40%.

"Уряд розраховує заощадити близько 40 млн швейцарських франків (46 млн доларів) на рік, закривши дев'ять центрів", — йдеться у повідомленні.

В уряді Швейцарії зазначили, що центри для біженців почнуть закривати з кінця січня 2025 року. Після їх закриття в країні ще залишаться ресурси для розміщення близько семи тисяч мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

Зазначається, що у разі різкого збільшення попиту на притулки кількість доступних місць може бути збільшена залежно від потреб.

Нагадаємо, в Німеччині плануються значні зміни для українських біженців. Місцева влада має намір ввести новий правовий статус для цих осіб, а також обмежити їхні громадянські права.

Раніше ми писали про те, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу.