Швейцарія зачинить центри для біженців — що передувало

Швейцарія планує зачинити центри для біженців — яка причина
Швейцарія хоче закрити дев’ять центрів для надання притулку біженцям вкінці січня 2025 року. Таким чином країна планує заощадити близько 46 млн доларів.
Про це повідомляє Swissinfo.
Швейцарія зачиняє центри для біженців
Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії вирішив закрити дев'ять тимчасових центрів для шукачів притулку, які розраховані на 1735 людей.
Основна причина — країна очікує на меншу кількість мігрантів. За даними Держсекретаріату, у серпні було подано на 23% менше заяв про надання притулку, ніж минулого року, а у вересні кількість зменшилась на 40%.
"Уряд розраховує заощадити близько 40 млн швейцарських франків (46 млн доларів) на рік, закривши дев'ять центрів", — йдеться у повідомленні.
В уряді Швейцарії зазначили, що центри для біженців почнуть закривати з кінця січня 2025 року. Після їх закриття в країні ще залишаться ресурси для розміщення близько семи тисяч мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.
Зазначається, що у разі різкого збільшення попиту на притулки кількість доступних місць може бути збільшена залежно від потреб.
Нагадаємо, в Німеччині плануються значні зміни для українських біженців. Місцева влада має намір ввести новий правовий статус для цих осіб, а також обмежити їхні громадянські права.
Раніше ми писали про те, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу.
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