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Демограф спрогнозувала, скільки біженців повернеться в Україну

21 жовтня 2024 19:55
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Демограф спрогнозувала, скільки біженців повернеться в Україну
Біженці. Ілюстративне фото: Заборона
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова зазначила, що точні цифри про чисельність населення через 20-25 років залишаються під питанням. Проте, за її словами, до України може повернутися близько третини або навіть половини біженців.

Про це експерт повідомила в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

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Прогноз демографа

Лібанова висловила свою думку щодо прогнозів про можливе зменшення населення України на 10 мільйонів осіб до 2050 року, зазначивши, що такі довгострокові прогнози мають обмежену користь. Лібанова вважає, що мета подібних досліджень полягає у тому, щоб допомогти владі передбачити можливі втрати та розробити відповідні сценарії. Вона підкреслила, що не варто повністю покладатися на такі прогнози, адже на динаміку населення суттєво впливає тривалість війни.

"Ключове питання полягає в тому, коли закінчиться війна, і ми цього не знаємо. Можу з упевненістю сказати лише одне: депопуляція неминуча. Це справедливо навіть у тому випадку, якщо якимось дивом нам вдасться повернути 4 млн людей, які залишили країну. Це неминуче, тому що у нас старе населення", — пояснила демограф.

За її оцінками, до України може повернутися близько третини тих, хто виїхав через російське вторгнення. Цей прогноз вона зробила на основі досвіду збройних конфліктів у колишній Югославії в період 1991-2001 років.

"Якщо виходити з балканських воєн 1990-х років, я б сказала, що повернеться третина. Але я сподіваюся, що їх буде більше, можливо, половина", — зазначила Лібанова.

Вона аргументувала свою думку тим, що вже протягом перших десяти днів повномасштабної війни до України повернулися 200 тисяч чоловіків, які виїхали з мирних країн, але вирішили повернутися на батьківщину, попри війну. Також, за словами демографа, жінки, які не змогли знайти за кордоном роботу відповідно до своєї кваліфікації, теж можуть вирішити повернутися.

"Буде план відновлення України, свого роду план Маршалла. Зрештою, наші жінки за кордоном втратили соціальний статус. Вони знаходять там роботу, але вона не відповідає їхній кваліфікації. Це буде стимулом повернутися", — заявила експертка.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт, що передбачає створення Міністерства демографії та діаспори.

Раніше ми писали, що перетин кордону з Німеччиною буде ускладнений для українців та інших іноземців. Можуть виникнути ситуації, коли людині взагалі відмовлять у праві в'їхати в Німеччину через проблему з документами чи офіційним статусом.  

Україна біженці українці війна в Україні війна

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