У ВР підтримали створення Міністерства демографії та діаспори

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт, що передбачає створення Міністерства демографії та діаспори. Вирішення демографічної кризи є одним з найважливіших завдань держави разом із перемогою у війні, відновленням країни та інтеграцією в ЄС і НАТО.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту депутат Микола Княжицький у середу, 16 жовтня.

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Створення нового міністерства

Княжицький підкреслив, що нове міністерство отримає широкі повноваження для формування та реалізації стратегічних рішень у сфері демографії, а також зможе впливати на зміст рішень інших виконавчих органів, якщо вони суперечать державній демографічній політиці.

Відповідно до положень законопроєкту №11424, діяльність Міністерства демографії та діаспори буде спрямована на заохочення українців до повернення в Україну та просування програм підтримки сімей.

"Розв’язання демографічної проблеми має розглядатися як одне з ключових завдань держави і суспільства. Нарівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру, членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни", — розповів нардеп.

Крім того, законопроєкт передбачає заснування Фонду відновлення демографічного потенціалу, який буде фінансувати ініціативи для підтримки населення через систему грантів.

Фонд займатиметься фінансуванням програм, спрямованих на збільшення народжуваності, підтримку родин, а також допомогу внутрішньо переміщеним особам і українцям за кордоном.

Також відомо, що механізми фінансування програм міністерства та фонду передбачають використання як державних коштів, так і міжнародних грантів, що забезпечить більшу гнучкість та масштабність ініціатив.

Княжицький висловив надію на єдність під час прийняття цього важливого законопроєкту у Верховній Раді.

Депутатка Євгенія Кравчук зазначила, що в парламенті було два законопроєкти щодо створення окремого профільного міністерства.

"Тут основним завданням було підтримати ідею президента про окреме міністерство. У нас було два законопроєкти. Підтримали той, який був зареєстрований першим (законопроєкт №11424. — Ред.). Загалом, якщо він буде доопрацьовуватись, то ми залучимо всі альтернативні думки, в тому числі й альтернативного законопроєкту", — пояснила депутатка.

Раніше ми писали, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д. Він передбачає збільшення податків.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що після повітряної тривоги нардепи масово не повернулися на засідання Верховної Ради. За його словами, в той час тривало важливе голосування.