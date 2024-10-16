В ВР поддержали создание Министерства демографии и диаспоры

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно поддержал законопроект, предусматривающий создание Министерства демографии и диаспоры. Разрешение демографического кризиса является одной из важнейших задач государства наряду с победой в войне, восстановлением страны и интеграцией в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил инициатор законопроекта депутат Николай Княжицкий в среду, 16 октября.

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Создание нового министерства

Княжицкий подчеркнул, что новое министерство получит широкие полномочия по формированию и реализации стратегических решений в сфере демографии, а также сможет влиять на содержание решений других исполнительных органов, если они противоречат государственной демографической политике.

Согласно положениям законопроекта №11424, деятельность Министерства демографии и диаспоры будет направлена на поощрение украинцев к возвращению в Украину и продвижению программ поддержки семей.

"Решение демографической проблемы должно рассматриваться как одна из ключевых задач государства и общества. Наравне с нашей победой в войне, достижением справедливого и стабильного мира, членством в ЕС и НАТО и восстановлением страны", — рассказал нардеп.

Кроме того, законопроект предполагает учреждение Фонда восстановления демографического потенциала, который будет финансировать инициативы для поддержки населения через систему грантов.

Фонд будет заниматься финансированием программ, направленных на увеличение рождаемости, поддержку семей, а также помощь внутренне перемещенным лицам и украинцам за границей.

Также известно, что механизмы финансирования программ министерства и фонда предполагают использование как государственных средств, так и международных грантов, что обеспечит большую гибкость и масштабность инициатив.

Княжицкий выразил надежду на единство при принятии этого важного законопроекта в Верховной Раде.

Депутат Евгения Кравчук отметила, что в парламенте было два законопроекта о создании отдельного профильного министерства.

"Здесь основной задачей было поддержать идею президента об отдельном министерстве. У нас было два законопроекта. Поддержали тот, который был зарегистрирован первым (законопроект №11424. — Ред.). В общем, если он будет дорабатываться, то мы привлечем все альтернативные мнения, в том числе и альтернативного законопроекта", — объяснила депутат.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д. Он предполагает увеличение налогов.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что после воздушной тревоги нардепы массово не вернулись на заседание Верховной Рады. По его словам, в то время продолжалось важное голосование.