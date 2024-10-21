Демограф спрогнозировала, сколько беженцев вернется в Украину

Беженцы. Иллюстративное фото: Заборона

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что точные цифры о численности населения 20-25 лет спустя остаются под вопросом. Однако, по ее словам, в Украину может вернуться около трети или даже половины беженцев.

Об этом эксперт сообщила в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

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Прогноз демографа

Либанова выразила свое мнение относительно прогнозов о возможном уменьшении населения Украины на 10 миллионов человек к 2050 году, отметив, что такие долгосрочные прогнозы имеют ограниченную пользу. Либанова считает, что цель подобных исследований состоит в том, чтобы помочь властям предусмотреть возможные потери и разработать соответствующие сценарии. Она подчеркнула, что не стоит полностью полагаться на такие прогнозы, ведь на динамику населения оказывает существенное влияние продолжительность войны.

"Ключевой вопрос состоит в том, когда закончится война, и мы этого не знаем. Могу с уверенностью сказать только одно: депопуляция неизбежна. Это справедливо даже в том случае, если каким-то чудом нам удастся вернуть 4 млн человек, покинувших страну. Это неизбежно, потому что у нас старое население", — объяснила демограф.

По ее оценкам, в Украину может вернуться около трети выехавших из-за российского вторжения. Этот прогноз она сделала на основе опыта вооруженных конфликтов в бывшей Югославии в период 1991-2001 годов.

"Если исходить из балканских войн 1990-х годов, я бы сказала, что вернется треть. Но я надеюсь, что их будет больше, возможно половина", — отметила Либанова.

Она аргументировала свое мнение тем, что уже в течение первых десяти дней полномасштабной войны в Украину вернулись 200 тысяч мужчин, уехавших из мирных стран, но решивших вернуться на родину, несмотря на войну. Также, по словам демографа, женщины, которые не смогли найти работу за рубежом в соответствии со своей квалификацией, тоже могут решить вернуться.

"Будет план восстановления Украины, своего рода план Маршалла. Наконец, наши женщины за рубежом потеряли социальный статус. Они находят там работу, но она не соответствует их квалификации. Это будет стимулом вернуться", — заявила эксперт.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике единогласно поддержал законопроект, предусматривающий создание Министерства демографии и диаспоры.

Ранее мы писали, что пересечение границы с Германией будет усложнено для украинцев и других иностранцев. Могут возникнуть ситуации, когда человеку вообще откажут в праве въехать в Германию из-за проблемы с документами или официальным статусом.