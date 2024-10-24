Олена Шуляк вказала на недоліки політики щодо ВПО

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: РБК-Україна

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу. Вона зазначила, що державна програма "єОселя" не доступна для більшості внутрішніх біженців.

Про це Шуляк написала на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 жовтня.

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"Головна та базова потреба ВПО — це власне житло. Допомогти повинні дві державні програми — "єВідновлення" та "єОселя". Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок по іпотеці. Звучить потужно, але це тільки на папері ", — написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Шуляк також вважає, що державна іпотечна програма "єОселя" недоступна для ВПО, і "лише одиниці змогли нею скористатися".

"У цей час окупант розгортає масштабну інформаційну кампанію. Звичайно, у цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тисяч рублів (близько 19 тис. грн. — прим.) компенсації за квадратний метр зруйнованого житла", — повідомила Шуляк.

При цьому очільниця "Слуги народу" саркастично додала, що поки оккупантип роводять таку політику, в Україні проходять нескінченні форуми та круглі столи щодо повернення українців з-за кордону.

Заява Олени Шуляк. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у жовтні 2024 року буде продовжено виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки.

Також ми писали, що український уряд запровадив нову грошову допомогу для ВПО в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.