Елена Шуляк указала на недостатки политики по ВПО

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что государственная политика по поддержке временно перемещенных лиц потерпела провал. Она отметила, что государственная программа "єОселя" не доступна для большинства внутренних беженцев.

Об этом Шуляк написала на своей странице в Facebook в четверг, 24 октября.

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"Главная и базовая потребность ВПЛ — это собственное жилье. Помочь должны две государственные программы — "єВідновлення" и "єОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать как первый взнос по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге", — написала она на своей странице в фейсбуке.

Шуляк также считает, что государственная ипотечная программа "єОселя" недоступна для ВПЛ, и "только единицы смогли ею воспользоваться".

"В настоящее время оккупант разворачивает масштабную информационную кампанию. Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тысяч рублей (около 19 тыс. грн. — прим.) компенсации за квадратный метр разрушенного жилья", — сообщила Шуляк.

При этом глава "Слуги народа" саркастически добавила, что пока оккупанты проводят такую политику, в Украине проходят бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы.

Заявление Елены Шуляк. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в октябре 2024 года будут продолжены выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нуждающихся в поддержке.

Также мы писали, что украинское правительство ввело новую денежную помощь для ВПЛ в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.