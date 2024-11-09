Отключение света зимой — названы две причины, по которым будут ограничения

Поврежденное энергооборудование. Фото: ДТЭК

Есть два условия, при которых в Украине зимой могут вернуться отключения света. Это массированные обстрелы со стороны РФ и сильные морозы.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "24 каналу" в субботу, 9 ноября.

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Будут ли отключать свет зимой

По словам Александра Харченко, на ограничение электроснабжения существенно влияют два фактора — российские обстрелы и погода зимой.

"Первый фактор — ракетные и дроновые атаки. Он крайне непредсказуем. Я здесь вообще не берусь что-то обсуждать. А второй — какой будет зима", — сказал директор Центра исследований энергетики.

По словам директора Центра исследований энергетики, если будут морозы около -10...-15 °C и если такие температуры будут держаться две-три недели подряд, то избежать отключений будет практически невозможно.

"Ограничения будут, однако они не будут апокалипсисом. Вся инфраструктура, в частности отопление, будет работать, но может быть такое, что как минимум одну очередь ограничений придется привлекать", — пояснил Харченко.

При температурах до 0 °C Украина сможет обойтись без отключений при одном условии — если вся энергосистема и прежде всего атомные электростанции будут работать в полном объеме.

"До минус 5 градусов балансировка — может, пройдем, а может и нет. Но если температура будет опускаться еще ниже, то, скорее всего, что отключения будут", — подытожил Харченко.

Напомним, оккупанты ударили по Киевской области в ночь на 8 ноября: в результате обстрела повреждены высоковольтные электросети в регионе.

Ранее Новини.LIVE писали, что поставщик имеет право ограничить электроснабжение потребителя в случае нарушения условий оплаты или других правил. Однако энергопредприятие должно предупредить абонента об имеющейся проблеме и возможности отключения.