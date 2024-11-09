Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow При каких условиях будут отключать свет — два зимних сценария arrow

При каких условиях будут отключать свет — два зимних сценария

9 ноября 2024 16:27
Галина Шподарева - редактор
Отключение света зимой — названы две причины, по которым будут ограничения
Поврежденное энергооборудование. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

Есть два условия, при которых в Украине зимой могут вернуться отключения света. Это массированные обстрелы со стороны РФ и сильные морозы.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "24 каналу" в субботу, 9 ноября.

Читайте также:

Будут ли отключать свет зимой

По словам Александра Харченко, на ограничение электроснабжения существенно влияют два фактора — российские обстрелы и погода зимой.

"Первый фактор — ракетные и дроновые атаки. Он крайне непредсказуем. Я здесь вообще не берусь что-то обсуждать. А второй — какой будет зима", — сказал директор Центра исследований энергетики.

По словам директора Центра исследований энергетики, если будут морозы около -10...-15 °C и если такие температуры будут держаться две-три недели подряд, то избежать отключений будет практически невозможно.

"Ограничения будут, однако они не будут апокалипсисом. Вся инфраструктура, в частности отопление, будет работать, но может быть такое, что как минимум одну очередь ограничений придется привлекать", — пояснил Харченко.

При температурах до 0 °C Украина сможет обойтись без отключений при одном условии — если вся энергосистема и прежде всего атомные электростанции будут работать в полном объеме.

"До минус 5 градусов балансировка — может, пройдем, а может и нет. Но если температура будет опускаться еще ниже, то, скорее всего, что отключения будут", — подытожил Харченко.

Напомним, оккупанты ударили по Киевской области в ночь на 8 ноября: в результате обстрела повреждены высоковольтные электросети в регионе.

Ранее Новини.LIVE писали, что поставщик имеет право ограничить электроснабжение потребителя в случае нарушения условий оплаты или других правил. Однако энергопредприятие должно предупредить абонента об имеющейся проблеме и возможности отключения.

отключения света сфера энергетики война в Украине графики отключений света энергетика энергосистема

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:32 Ночные морозы продолжаются — какой будет погода в Харькове завтра

17:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы — работает ПВО

17:32 В Укргидрометцентре назвали, где завтра испортится погода

17:26 В Киеве рухнула стена дома — из-под завалов достали мужчину

17:25 Нардеп заявила о необходимости военной подготовки для женщин

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

17:17 На трассе Одесса-Рени образовалась пробка в сторону Молдовы

17:15 Что часто делают охранники в супермаркетах, хотя это запрещено

17:03 В МИД заявили о налаженном диалоге Зеленского и Трампа

16:59 Взрывается и дымится — новые детали атаки на химкомбинат в РФ

16:48 Погода испортится — чего ждать одесситам завтра

17:32 Ночные морозы продолжаются — какой будет погода в Харькове завтра

17:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы — работает ПВО

17:32 В Укргидрометцентре назвали, где завтра испортится погода

17:26 В Киеве рухнула стена дома — из-под завалов достали мужчину

17:25 Нардеп заявила о необходимости военной подготовки для женщин

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

17:17 На трассе Одесса-Рени образовалась пробка в сторону Молдовы

17:15 Что часто делают охранники в супермаркетах, хотя это запрещено

17:03 В МИД заявили о налаженном диалоге Зеленского и Трампа

16:59 Взрывается и дымится — новые детали атаки на химкомбинат в РФ

16:48 Погода испортится — чего ждать одесситам завтра

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд