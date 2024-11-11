В Украине применяют экстренные отключения света — что известно

Экстренные отключения света в ряде областей — что известно
В нескольких областях Украины стали применять экстренные отключения света. Это связано с возможными ударами по инфраструктуре, поскольку утром российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.
Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Суспільне.
Что известно об отключении света 11 ноября
По информации издания, электроэнергию отключают в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, а также в Киеве.
"По указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света", — говорится в сообщении.
В Сумыоблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений с 1 по 4 очередь.
Соответствующее указание предприятие получило от Укрэнерго.
В Киевской МВА также сообщили о введении графиков аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.
Об отключении света сообщили и в других областях. Вместе с тем подчеркивают, что подобные меры превентивны.
Напомним, часть Житомирщины осталась без света. Произошло это из-за очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Юрий Бойко назвал условия, при которых будут зимой выключать свет по графикам. Он отметил, что ограничения возможны в зависимости от погоды и мороза.
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