В Украине применяют экстренные отключения света — что известно

Ремонтная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины стали применять экстренные отключения света. Это связано с возможными ударами по инфраструктуре, поскольку утром российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.

Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Суспільне.

Читайте также:

Что известно об отключении света 11 ноября

По информации издания, электроэнергию отключают в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, а также в Киеве.

"По указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В Сумыоблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений с 1 по 4 очередь.

Соответствующее указание предприятие получило от Укрэнерго.

Пост Сумыоблэнерго об отключении света. Фото: скриншот

В Киевской МВА также сообщили о введении графиков аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.

Пост КМВА об отключении света. Фото: скриншот



Об отключении света сообщили и в других областях. Вместе с тем подчеркивают, что подобные меры превентивны.

Напомним, часть Житомирщины осталась без света. Произошло это из-за очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Юрий Бойко назвал условия, при которых будут зимой выключать свет по графикам. Он отметил, что ограничения возможны в зависимости от погоды и мороза.