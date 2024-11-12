Аварийные отключения света — когда украинцам готовиться к блекаутам

Бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии, если из строя выйдет хотя бы один энергоблок. Отключения уже могли бы быть, если бы не было экономии света и импорта электроэнергии.

Об этом рассказал энергетический эксперт Юрий Корольчук в интервью "Главреду" во вторник, 12 ноября.

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Как отметил Юрий Корольчук, с начала ноября в Украине начались холода, что повлияло на ситуацию в энергосистеме. Люди стали использовать больше света. Поэтому аварийные отключения могут произойти в любой момент.

"В случае выхода хотя бы одного энергоблока в ремонт, в Украине сразу могут проявляться отключения по регионам. Если бы промышленность не сократила потребление, то такие отключения уже могли бы быть. Если бы не было импортной электроэнергии, то отключения тоже могли бы быть", — сообщил эксперт.

На сколько зимой могут выключать свет

По словам Корольчука, сейчас энергосистема Украины находится на грани. Как только проявится техническая проблема, сразу же применят аварийные отключения света.

"Конечно, это не будет 20 часов без света — отключать могут на 2, 3, 4 часа. Причем это даже не во всех регионах", — подчеркнул Корольчук.

Он также добавил, что в ноябре 2022 года, когда Россия начала обстреливать объекты инфраструктуры в Украине, еще в течение месяца свет отключали не часто. С приходом зимы ситуация изменилась.

"Поэтому сейчас мы идем нос в нос с отключениями, которые могут начаться в первые морозы", — отметил эксперт.

Он добавил, что отключения могут начаться, если днем будет -2 °C, а ночью -5…-6 °C. Если температура будет ниже -10 °C, отключения будут более серьезными.

Напомним, 11 ноября в Украине вводили экстренные отключения света. Ограничения действовали из-за угрозы массированной ракетной атаки.

Эксперт Александр Харченко заявил, что есть два условия, при которых в Украине зимой может вернуться отключение света. Это массированные обстрелы со стороны РФ и сильные морозы.