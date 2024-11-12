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В Украине завтра будут выключать свет — в каких областях

12 ноября 2024 23:52
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине 13 ноября введут отключение света — что известно
Аварийная бригада электриков. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине завтра, 13 ноября, будут выключать свет из-за дефицита мощности в энергосистеме. Речь идет о нескольких областях.

Об этом сообщили пресс-службы "Прикарпатьеоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" во вторник, 12 ноября.

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Известно, что графики ограничений мощности (ГОМ) будут введены для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни.

"Графики ограничений мощности (ГОМ) — это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление", — объяснили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Ограничения будут действовать в объеме пяти очередей. Графики будут применяться с 07:00 до 20:00.

Причиной является дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также похолодание.

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Пост "Волыньоблэнерго". Фото: скриншот
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Пост "Прикарпатьеоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, эксперт Юрий Корольчук сообщил, что в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии в случае выхода из строя хотя бы одного энергоблока.

Также член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что после обстрелов Украине удалось восстановить работу более трети генерации.

Украина отключения света Волынская область электроэнергия электроснабжение Ивано-Франковская область

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