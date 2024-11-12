В Украине 13 ноября введут отключение света — что известно

Аварийная бригада электриков. Фото: ДТЭК

В Украине завтра, 13 ноября, будут выключать свет из-за дефицита мощности в энергосистеме. Речь идет о нескольких областях.

Об этом сообщили пресс-службы "Прикарпатьеоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" во вторник, 12 ноября.

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Известно, что графики ограничений мощности (ГОМ) будут введены для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни.

"Графики ограничений мощности (ГОМ) — это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление", — объяснили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Ограничения будут действовать в объеме пяти очередей. Графики будут применяться с 07:00 до 20:00.

Причиной является дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также похолодание.

Пост "Волыньоблэнерго". Фото: скриншот

Пост "Прикарпатьеоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, эксперт Юрий Корольчук сообщил, что в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии в случае выхода из строя хотя бы одного энергоблока.

Также член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что после обстрелов Украине удалось восстановить работу более трети генерации.